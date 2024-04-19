Израиль нанес ракетный удар по территории Ирана

Израиль нанес предрассветный ракетный удар по территории Ирана, сообщили американские СМИ со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

В сообщениях телеканалов ABC, CBS и NPR не приводится никаких подробностей о месте и цели предполагаемого ракетного удара.

Примерно через час после появления этих сообщений представитель израильской армии заявил «Голосу Америки», что «в данный момент» у него нет комментариев.

Иранское государственное информационное агентство IRNA сообщило, что в небе над несколькими провинциями страны была задействована система ПВО Исламской Республики.

IRNA и информагентство Fars, аффилированное с Корпусом стражей исламской революции, со ссылкой на неназванные источники сообщило, что в провинции Исфахан в центральной части страны произошел взрыв.

Агентство Fars сообщило, что взрыв произошел в пригороде города Исфахан – Кехджаверестане.

Телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что эта атака является ответом Израиля на нападение Ирана на территорию еврейского государства.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля.

В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов.