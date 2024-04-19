Прогноз погоди на вихідні 20–21 квітня: краще залишатися вдома

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде малоприємною — похмурою, дощовою, вітряною, подекуди з нічними заморозками.

Погода в суботу 20 квітня

У суботу небо над Україною, як і протягом практично всього попереднього тижня, буде затягнуте хмарами. На півдні та в центрі країни очікуються грози, в решті областей — невеликі дощі. Перепочити від затяжних дощів зможуть лише жителі Закарпаття, Донецької, Луганської, Київської , Сумської та Чернігівської областей.

Найтепліше буде на сході — вдень повітря тут прогріється до +17…+20 °С, уночі — до +5…+8 °С. У південних, північних і центральних областях термометри покажуть удень +14…+16 °С, у західних — +11…+14 °С, проте ночі тут будуть холодними, місцями із заморозками до -3 °С.

Погода в неділю 21 квітня

Неділя в Україні буде негожою. У Київській, Житомирській і Вінницькій областях синоптики прогнозують сильні зливи (близько 20 мм). У решті регіонів буде досить вітряно при незначних опадах. Особливо сильні пориви вітру (понад 10 м/с) очікуються в Одеській , Херсонській, Дніпропетровській і Запорізькій областях.

На сході країни стовпчики термометрів піднімуться до +19…+22 °С (уночі — до +9 °С), у південних та західних областях — до +11…+14 °С (уночі — до +5…+10 °С) . У центрі та на півночі повітря вдень прогріється до +6…+9 °С (уночі — до +5 °С).

Погода в понеділок 22 квітня

Новий тиждень також розпочнеться з дощової погоди по всій Україні. Сильні дощі пройдуть у Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській, Херсонській і Рівненській областях. На сході денна температура становитиме +17…+20 °С, нічна — до +7 °С, на півдні — +13…+15 °С (уночі — +7 °С), у центрі та на півночі — +10…+ 12 °С (уночі — +3 °С). Найпрохолоднішою погода на початку тижня буде у західних областях: удень — +6…+8 °С, уночі — +3 °С.

Увага, річки виходять із берегів!

Через рясні опади на деяких річках Івано-Франківської (Дністер, Прут, Галич-Заліщики) та Чернівецької (Сирет) областей очікується підвищення рівня води на 0,2–1,2 м. Також можливе підтоплення ділянок поблизу Дністра в районі міст Могилів-Подільський та Ямпіль.

Народні прикмети та вірування

Якщо 20 квітня сонце вдосвіта було червоного кольору, погода протягом тижня обіцяла бути дуже мінливою. Ранкова гроза цього дня вважалась передвісницею ясних днів, а вечірня віщувала сильний вітер.

Дощовий день 21 квітня вважався знаком поганого врожаю, ранковий туман — прикметою холодного та дощового літа.