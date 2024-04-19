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У Палаті представників США схвалили до розгляду законопроєкт про допомогу Україні

Комітет із регламенту Палати представників США схвалив пакет законопроєктів про допомогу іноземним державам, зокрема й Україні.

Як пише The Hill, за відповідне рішення ввечері 18 квітня проголосували 9 конгресменів, передає Укрінформ.

Зазначається, що зазвичай під час голосувань як у комітеті, так і в залі члени партії більшості підтримують запропоновані ініціативи, а законодавці партії меншості голосують проти неї. Однак у цьому випадку рішення підтримали як республіканці, так і демократи. Троє республіканців-консерваторів проголосували проти.

Це рішення дає змогу повному складу Палати представників проголосувати за початок дебатів щодо трьох законопроєктів про допомогу іноземним державам (Ізраїлю, Україні та союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні) та четвертого документа, який включає інші пріоритети національної безпеки США, такі як потенційна заборона соцмережі TikTok.

Голосування щодо відповідних законопроєктів у залі очікується 20 квітня.

Як повідомлялося, законопроєкт щодо підтримки України США передбачає асигнування на $60,8 млрд. У тому числі, оборонні видатки очікуються у розмірі $49,9 млрд.

19 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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