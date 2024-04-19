Учені з NASA виявили передумови для формування життя на одному із супутників Сатурна

Про це повідомляє Science Alert.

У рамках спільної місії під назвою Cassini за участі NASA, Європейського та Італійського космічних агентств протягом 2004-2017 років учені досліджували Сатурн, його кільця та супутники.

За висновками місії, його супутник Енцелад, діаметром лише 504 кілометри, покритий крижаною корою, під якою знаходиться океан рідкої води.

Гейзери на південному полюсі супутника викидають у космос газ і крижинки, що утворилися з води океану.

Хоча команда Cassini не планувала аналізувати крижинки, які активно викидає Енцелад, вони встановили на космічному апараті аналізатор пилу, здатний розповісти дослідникам про склад підповерхневого океану.