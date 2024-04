Прем’єр Франції оцінив перспективи перемоги РФ: Українці триматимуться за нашої допомоги У Палаті представників США схвалили до розгляду законопроєкт про допомогу Україні » Україна ігнорує застереження США і розробила дрон, здатний досягнути Сибіру − The Economist країна ігнорує застереження США щодо використання безпілотників на території Росії і продовжує виготовляти супердрони, які вже можуть досягати цілей у Сибіру − за 3000 км від її кордонів, пише британське видання The Economist.

«Відтоді, як президент Володимир Зеленський визначив пріоритетність цієї технології, Україна інвестувала сотні мільйонів доларів у безпілотники дальнього радіусу дії, здатні шукати і вражати віддалені цілі. Зараз їх виробляють півдюжини компаній. Найкраща з нових моделей має дальність польоту 3 000 км і здатна досягти Сибіру». Видання акцентує, що програма з виготовлення подібних дронів була «народжена необхідністю» (адже Захід неохоче надає Україні зброю великого радіусу дії) і вже підірвала значну частину російської нафтової та військової інфраструктури. «Але Білий дім незадоволений. Він підштовхує українців до припинення ударів. Занепокоєння Америки були різними: від зростання ціни на нафту до перспективи неконтрольованого «око за око», в чому Україна могла б програти», − пише The Economist. Видання зазначає, що побоювання щодо останнього зросли наприкінці березня, коли Росія завдала багатомільйонних збитків українській енергетичній інфраструктурі. «Атаки виявили прогалини в протиповітряній обороні та вразливість до нових російських крилатих ракет малої висоти Х-69. 11 квітня такі ракети знищили Трипільську електростанцію, розташовану за 40 км від Києва, хоча вона перебувала в зоні досяжності столичних систем ППО «Патріот»», − пише The Economist. Видання додає, що поки що Україна ігнорує американські поради щодо припинення ударів. Зокрема, офіцер розвідки з позивним «Детектив», відповідальний за частину програми, каже, що не отримував інструкцій щодо згортання операцій, але зазначає, що цілі на території РФ постійно змінюються. «Наші цілі змінюються з кожним днем. Ми не даємо росіянам спокою», − цитує видання розвідника. А один з виробників безпілотників стверджує, що не всі американські представники погоджуються з офіційними закликами щодо припинення ударів по РФ. За його словами, його контакти «підморгували», коли передавали це попередження. «Вони приватно говорять нам, щоб ми продовжували», − заявив виробник дронів. Він прогнозує, що українська програма безпілотників у найближчі місяці буде розширюватися. «Росія випалює українську землю. Настав час зробити те саме з європейською Росією», − цитує виробника The Economist.