Зеленський нагородив орденом Алена Делона

Президент України Володимир Зеленський нагородив легенду французького кіно Алена Делона орденом «За заслуги перед Україною» — посол України у Франції Вадим Омельченко у соцмережах і на французькому телебаченні, France 24

«Надзвичайно рідкісний і безпрецедентний жест щодо іноземця».

Як зазначили в українському посольстві, 88-річний Делон з першого дня війни в Україні багато висловлювався на її підтримку.

Там нагадали, що Делон у 2022 році брав участь в інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським, який і сам є колишнім актором, а також цитував українського поета Тараса Шевченка під час телевізійної програми.