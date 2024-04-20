Блинкен: Китай является основным поставщиком для российского ВПК

В пятницу глава Госдепартамента США Энтони Блинкен раскритиковал помощь, которую Китай оказывает российской оборонной промышленности, заявив, что Пекин в настоящее время является основным среди тех, кто оказывает поддержку России в ее войне в Украине, поставляя Кремлю критически важные компоненты для производства оружия.

Блинкен подчеркнул, что эти усилия создают «самую большую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны».

Выступая на пресс-конференции на итальянском острове Капри по случаю завершения встречи министров иностранных дел стран G7, Блинкен отметил, что Вашингтон очень ясно дал понять Пекину и другим странам, что им не следует поддерживать военные усилия России в Украине.

«Когда дело доходит до российской оборонно-промышленной базы, основной вклад в это на данный момент вносит Китай. Мы видим, как Китай делится станками, полупроводниками и другими товарами двойного назначения, которые помогли России восстановить военно-промышленную базу», — сказал Блинкен.

«Китай не может иметь и то, и другое. Он не может себе этого позволить. Вы хотите иметь позитивные, дружественные отношения со странами Европы, и в то же время вы подпитываете самую большую угрозу европейской безопасности со времен окончания холодной войны», — заявил Блинкен.

США предупредили Китай, что ему не следует помогать Москве в военных действиях сразу после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, которое произошло всего через несколько недель после того, как Россия и Китай объявили о «партнерстве без границ».

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала обеспокоенность Блинкена.

«Если Китай открыто будет стремиться к еще более тесному партнерству с Россией, которая ведет незаконную войну против Украины.., мы не сможем с этим согласиться», — заявила Бербок после встречи со своими коллегами из «Большой семерки» на Капри.

Ранее в этом месяце официальные лица США проинформировали журналистов о материалах, которые Китай предоставляет России. Это: технологические элементы для БПЛА и ракет, спутниковые снимки, станки и др. Все это помогает России наращивать свою военную мощь для поддержания своей более чем двухлетней войны с Украиной.

Представитель китайского посольства заявил агентству Reuters, что «Китай не является стороной украинского кризиса, и что нормальная торговля между Китаем и Россией не должна быть ограничена, и в нее не следует вмешиваться».

Ранее в этом месяце президент Джо Байден поднял этот вопрос в телефонном разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином, после чего официальные лица США заявили, что Блинкен совершит визит в Китай в ближайшие недели.

Подробности будущего визита госсекретаря США пока не разглашаются.