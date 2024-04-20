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Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку окупанти 13 разів атакували позиції наших захисників в районах населених пунктів Твердохлібове, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Терни, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 31 атаку в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Новобахмутівка Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 23 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 7 безуспішних атак на позиції наших військ.

20 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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