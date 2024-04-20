Близькі до РФ країни мають сумніви в доцільності війни в Україні, — Шольц ISW: Через нестачу ППО на фронті росіяни швидко просуваються » Ситуація на основних напрямках фронту На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону. На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На Лиманському напрямку окупанти 13 разів атакували позиції наших захисників в районах населених пунктів Твердохлібове, Кремінна Луганської області та Ямполівка, Терни, Торське Донецької області. На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 23 атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області. На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 31 атаку в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Новобахмутівка Первомайське, Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Побєда, Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 23 рази намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог здійснив 7 безуспішних атак на позиції наших військ.