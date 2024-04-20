ВВС США протестировали воздушный бой истребителя и самолета, управляемого ИИ

Школа летчиков-испытателей ВВС США и Агентство перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) объявили о прорыве в области внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в боевой авиации.

Об этом сообщается на сайте базы ВВС США «Эдвардс». В подтверждение своим словам, ВВС США и DARPA сообщили, что их разработки стали финалистами премии Роберта Коллиера — престижной награды, вручаемой за инновации в аэрокосмической индустрии.

Конкретные детали разработки не разглашаются. Известно, что команды инженеров тестируют алгоритмы искусственного интеллекта на базе экспериментального самолета X-62A VISTA.

Разработчики сообщили, что менее чем за год они прошли путь от начальной установки ИИ в бортовые системы X-62A до первых тестовых сражений искусственного интеллекта и живых пилотов. В тестовых воздушных боях ИИ, находившийся на борту X-62A VISTA, сражался против пилотируемых самолетов F-16 в небе над базой «Эдвардс». При этом тестировались как оборонительные маневры, так и атаки, при которых самолеты сближались друг с другом на расстояние до 600 метров на скорости 1930 км/ч.

«На протяжении десятилетий обсуждался потенциал автономного боя в воздухе, но реальность оставалась далекой мечтой до настоящего момента, — заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл. — В 2023 году Х-62А преодолел один из важнейших барьеров в боевой авиации». Сообщается, что Кендалл вскоре совершит полет на X-62A VISTA, чтобы лично стать свидетелем использования ИИ искусственного интеллекта в смоделированной боевой обстановке в ходе предстоящих испытаний на базе «Эдвардс».

В сообщении ВВС говорится, что в боевой авиации машинное обучение исторически было запрещено из-за высоких рисков. Подчеркивается, что пилоты X-62A имеют на борту возможность отключения ИИ — однако прибегать к этой функции им пока не приходилось.