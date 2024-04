Палата представників США схвалила передачу Україні заморожених активів РФ Розвалу Росії не треба боятися, до нього потрібно готуватися – учасники конференції у Вашингтоні » Иранская ПВО не смогла обнаружить израильскую ракету в Исфахане Израильской ракете удалось поразить системы противовоздушной обороны Ирана без обнаружения иранскими радарами. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. По словам собеседников газеты, атака была направлена на то, чтобы послать Ирану сигнал, согласно которому Израиль может обойти его системы обороны и парализовать их. Два иранских источника рассказали The New York Times, что Израилю удалось поразить радар системы ПВО С-300, дислоцированной на военной базе «Шикари» в Исфахане. О том, что целью атаки, по всей вероятности, был радар, сообщают также журналисты расследователи, проанализировавшие спутниковые снимки. На них видно, что сам поврежденный радар остается на месте, но другие части установки убраны.