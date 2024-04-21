Monobank все чаще блокирует счета за операции с криптовалютой

Такая ситуация уже наблюдалась в конце прошлого года и снова активизировалась с начала апреля. Речь идет о блокировке счетов физических лиц, которые регулярно проводят операции с криптовалютами. Это не позволяет вывести деньги с карточки, пока служба поддержки не получит информацию о происхождении финансовых средств. Стоит отметить, что такая практика используется во многих странах ЕС. Она направлена на борьбу с отмыванием денег, полученных нелегальным путем.

При блокировке счетов менеджеры Monobank ссылаются на требования Нацбанка, касающиеся финансового мониторинга. Он предусматривает проверку всех подозрительных платежей. Хотя при этом неясно, почему в данную категорию попадают сделки с криптовалютами. Но нужно понимать, что критерии проведения проверок являются секретной информацией и не подлежат разглашению. Возможно, часть операций предварительно отбирается для проверок и в автоматическом режиме.

Опытные финансисты рекомендуют клиентам банков в случае блокировки счета дожидаться результатов проверки. Не факт, что договор сотрудничества по итогу будет разорван в одностороннем порядке. Счет могут и просто «разморозить». Но для этого потребуется предоставить банку документальное подтверждение происхождения средств. Как вариант, выписки с бирж криптовалют.

Стоит отметить, что счета блокируют при подозрительных операциях и в других банках. Например, есть случаи в ПУМБ. Но имеются и подтверждения их разблокировки. Поэтому клиентам с легальными доходами абсолютно не о чем беспокоиться. Отдел финансового мониторинга обязательно во всем досконально разберется.

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