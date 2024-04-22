Польща готова розмістити у себе ядерну зброю НАТО – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава готова до розміщення ядерної зброї НАТО на своїй території через нарощування військового потенціалу Росією в Білорусі та Калінінграді.

Про це він заявив у інтерв’ю польському виданню Fakt.

Він пояснив, що це стало предметом розмов між Польщею та Сполученими Штатами. Дуда вказав на мілітаризацію району Кенігсберга Росією та переміщення нею ядерної зброї до Білорусі.

“Я вже кілька разів обговорював цю тему. Я не приховую, що коли мене про це запитували, я заявляв про нашу готовність. Росія все більше мілітаризує район Кенігсберга. Нещодавно вона перемістила свою ядерну зброю до Білорусі”, – пояснив польський президент.

У разі прийняття рішення про розміщення ядерної зброї НАТО у Польщі, це буде реалізовано у рамках програми ядерного обміну, яка дозволяє країнам-членам без ядерної зброї мати доступ до ядерних боєголовок.

Дуда підкреслив готовність Польщі сприяти безпеці східного флангу НАТО через спільну політику з союзниками.