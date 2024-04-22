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Буданов: Україну чекає важка ситуація найближчим часом, але Армагеддону не відбудеться Зеленський: Допомога США дасть Україні шанс на перемогу » Сили оборони знищили 7 ворожих танків, 17 артсистем і 730 окупантів Протягом минулої доби на фронті відбулось 85 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 16 ворожих атак на Авдіївському напрямку та ліквідували 730 окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 460260 (+730) осіб,

танків ‒ 7236 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 13904 (+8) од,

артилерійських систем – 11736 (+17) од,

РСЗВ – 1046 (+0) од,

засоби ППО ‒ 768 (+1) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9384 (+5),

крилаті ракети ‒ 2117 (+2),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15812 (+27) од,

спеціальна техніка ‒ 1934 (+8)