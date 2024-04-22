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Сили оборони знищили 7 ворожих танків, 17 артсистем і 730 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 460260 (+730) осіб,
  • танків ‒ 7236 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13904 (+8) од,
  • артилерійських систем – 11736 (+17) од,
  • РСЗВ – 1046 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 768 (+1) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9384 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 2117 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15812 (+27) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1934 (+8)
22 апреля, 2024 | Category: Новости, Россия, Украина

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