У Литві почалися військові навчання за участю союзників по НАТО

У Литві стартували спільні з союзниками по НАТО військові навчання, повідомила в неділю пресслужба литовських збройних сил.

«21-26 квітня відбудуться спільні польові тактичні навчання Литви та Польщі з авіаційним елементом Brave Griffin 24/II, у яких також візьмуть участь союзники зі США та Португалії», — ідеться в повідомленні.

«Під час навчань 1500 солдатів піхотної бригади Zemaitija і солдатів союзників відпрацюють сценарії оборони в так званому «Сувальському коридорі» згідно з двостороннім «Оршанським планом» Литви і Польщі», — додали там.

У литовському військовому відомстві також зазначили, що це перше навчання в низці запланованих на найближчі місяці. «У квітні-червні литовська армія проведе один із наймасштабніших та найінтенсивніших циклів військових навчань, у яких візьмуть участь понад 20 тисяч литовських і союзних солдатів і тисячі одиниць військової техніки. Їхня мета — перевірити плани регіональної оборони НАТО, схвалені на Вільнюському саміті, забезпечити швидку передислокацію сил з однієї країни в іншу і послати противнику чіткий стримуючий сигнал про тверду рішучість і прихильність членів НАТО до колективної оборони», — ідеться в повідомленні.