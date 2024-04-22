 
«  
  »

Ворог завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів

Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 7 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України 5 ударних дронів було знищено.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Харків Харківської області; Невське, Білогорівка Луганської області; Терни, Ставки, Торське, Новосадове, Ямполівка, Очеретино, Соловйове, Бердичі, Ступочки, Олександропіль, Семенівка, Нетайлове, Костянтинівка, Катеринівка, Антонівка, Водяне, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області; Веселе Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

22 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  