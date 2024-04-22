Ворог завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів

Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 7 БпЛА типу «Shahed». Силами та засобами протиповітряної оборони України 5 ударних дронів було знищено.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Харків Харківської області; Невське, Білогорівка Луганської області; Терни, Ставки, Торське, Новосадове, Ямполівка, Очеретино, Соловйове, Бердичі, Ступочки, Олександропіль, Семенівка, Нетайлове, Костянтинівка, Катеринівка, Антонівка, Водяне, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області; Веселе Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.