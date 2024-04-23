ФРГ: БНД просит полномочий для мониторинга финансирования ультраправых Москвой

Запрос главы внутренней разведки Германии Томаса Хальденванга поступил в преддверии европейских парламентских выборов
Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) призвала правительство страны предоставить ей более широкие полномочия по контролю за финансовыми потоками на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможного финансирования Россией региональных ультраправых партий в преддверии европейских парламентских выборов.
Хотя в феврале МВД Германии заявило, что работает над адаптацией существующего законодательства в этом направлении, данный вопрос приобрел новую актуальность после сообщения о том, что один из законодателей от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» получал деньги от пророссийского новостного портала.
«Я надеюсь, что у меня будет больше полномочий для мониторинга финансовых потоков, – заявил на пресс-конференции глава внутренней разведки Германии Томас Хальденванг. – Это затронет все сферы (безопасности)… но нас особенно интересуют финансовые потоки в правоэкстремистской среде».
Заявление Хальденванга прозвучало в тот же день, когда были арестованы три гражданина Германии по подозрению в сотрудничестве с китайскими секретными службами с целью передачи технологий, которые могли быть использованы в военных целях.
«(Другие ведомства) используют самые современные методы связи с самыми современными технологиями шифрования, и мы должны быть в состоянии действовать на том же уровне, что и они, – сказал Хальденванг. – Законодатели должны найти правильный баланс между гарантией свободы, с одной стороны, и безопасностью – с другой».
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