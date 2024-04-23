МЗС наказало усім консульствам України призупинити консультації чоловікам призовного віку

Міністерство закордонних справ наказало керівникам усіх дипломатичних установ України тимчасово призупинити усі консульські дії щодо для українців призовного віку.

Про це повідомляє видання ZN.UA.

Згідно з листом за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги, заборона діятиме до отримання роз’яснень положень закону щодо посилення мобілізації.

“З урахуванням пунктів 6 та 16 частини першої статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», у зв’язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією РФ проти України, з метою недопущення уникнення громадянами України обов’язку з врегулювання питання військового обліку територіальними центрами комплектування й соціальної підтримки та наявності військово-облікових документів доручаю з 23.04.2024 тимчасово призупинити вчинення консульських дій за заявами громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років”, – сказано у листі.

Повідомляється, що можливі лише консульські дії, пов’язані з оформленням посвідчень особи на повернення в Україну.

“Розпорядження МЗС діє “до отримання додаткових роз’яснень щодо порядку застосування положень» закону щодо посилення мобілізації, який був оприлюднений 17 квітня й набуде чинності у травні”, – додали у виданні.

Варто додати, що пункти 6 та 16 статті 8 Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, на які посилається МЗС, передбачають: