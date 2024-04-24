Конгресс США окончательно одобрил пакет иностранной помощи Украине, Израилю и Тайваню

Конгресс СЩА окончательно одобрил законопроект о выделении иностранной помощи общим объемом 95 миллиардов долларов Украине, Израилю и Тайваню, пытаясь поддержать друзей и союзников США в условиях конфликта.

Вечером во вторник Сенат одобрил пакет, включающий четыре законопроекта, 79 голосами за при 18 против.

Это произошло после того, как Палата представителей в субботу одобрила законопроект о помощи Украине 311 голосами за при 112 против и одном воздержавшемся. Последним стала демократ Рашида Тлаиб. Другие законопроекты были одобрены Палатой представителей с аналогичным перевесом.

Долгожданный пакет законов об иностранной помощи теперь будет направлен президенту Джо Байдену, который приветствовал его принятие и заявил что подпишет его в среду, как только он попадет к нему на стол.

«Этот важнейший законопроект сделает нашу страну и мир более безопасными, в то время как мы поддерживаем наших друзей, который защищаются от таких террористов, как ХАМАС, и таких тиранов, как Путин», – подчеркнул Байден в письменном заявлении.

Байден добавил, что законопроект направит «послание миру о мощи американского лидерства».

«Мы решительно выступаем за демократию и свободу, против тирании и угнетения», – указал президент.

Один из законопроектов предусматривает выделение 61 миллиарда долларов Украине, второй содержит 26 миллиардов для Израиля, третий – 8,12 миллиарда «на противодействие коммунистическому Китаю» в Индо-Тихоокеанском регионе. Четвертый включает потенциальный запрет на использование приложения для социальных сетей TikTok, а также меры по передаче Украине конфискованных российских активов и новые санкции против Ирана.

Израиль уже получает миллиарды долларов ежегодной помощи США в сфере безопасности. Пакет включает в себя гуманитарную помощь для палестинцев в Газе.

Во вторник двое американских официальных лиц сообщили агентству Reuters, что США уже готовят пакет военной помощи Украине на миллиард долларов – первый, который будет выделен, как только будет принят законопроект.

Этот пакет включает автомобили, зенитно-ракетные комплексы Stinger, дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем HIMARS, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое оружие, которое может быть немедленно отправлено на поле боя, сказали официальные лица на условиях анонимности.

Законопроект также предоставляет президенту дополнительные президентские полномочия по использованию запасов Пентагона на сумму 8 миллиардов долларов. Это вдобавок к 3,9 миллиарда долларов, которые были одобрены ранее, что означает, что Байден может передать Украине оружие из американских запасов на сумму 11,9 миллиарда долларов без одобрения Конгресса в случае чрезвычайной ситуации.

Для пополнения запасов Пентагона американские оборонные компании получат новые контракты.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер приветствовал результаты голосования.

«Многие в Конгрессе и за его пределами хотели, чтобы этот пакет провалился, – сказал он. – Но сегодня в Конгрессе победили те, кто стоит на стороне демократии».

«Хочу сказать нашим друзьям в Украине, нашим союзникам в НАТО, нашим союзникам в Израиле и гражданским лицам по всему миру, нуждающимся в помощи: помощь уже в пути», – подчеркнул Шумер.

Лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил на пресс-конференции, что, по его мнению, его партия начинает противостоять тенденциям изоляционизма, с которыми он борется.

«Если вы ищите тенденцию, то я думаю, что это движение в том направлении, в котором я хотел бы, чтобы мы двигались, а именно, чтобы Америка усилила свою лидерскую роль в мире и делала то, что она должна делать», – сказал Макконнелл.

По мнению Макконнелла, появление широкой поддержки внутри Республиканской партии является успехом.

«Думаю, мы переломили ситуацию в этом споре, – сказал Макконнелл. – Думаю, мы переломили ситуацию с изоляционистским движением. Я заметил, как неловко становится сторонникам этого движения, когда их называют изоляционистами. Думаю, мы достигли определенного прогресса, и это должно продолжаться».

Президент Байден подчеркнул, что экономическая помощь США поможет сохранить финансовую стабильность Украины, восстановить критически важную инфраструктуру после российских атак и поддержать реформы по мере ее продвижения по пути евроатлантической интеграции.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за возобновление военной помощи. Он подчеркнул, что это решение предотвратит эскалацию конфликта и «спасет тысячи и тысячи жизней».

Как сообщил ранее Белый дом, в понедельник Байден в телефонном разговоре с Зеленским сказал, что после того, как он подпишет законопроект, новая помощь в сфере безопасности «для удовлетворения неотложных потребностей Украины в боевых действиях и противовоздушной обороне» будет предоставлена незамедлительно.