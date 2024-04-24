Красивые легенды о коньяке

Коньяком может называться исключительно крепкий алкогольный напиток, изготовленный по правильной технологии в одноименном французском регионе. С возникновением этой самой истинной технологии производства связаны сразу две легенды: французская и итальянская.

Обе истории достаточно интересны и увлекательны. Какая из них больше по душе именно вам — решайте самостоятельно. Если вас интересуют хорошие коньяки Украины, ищите на полках магазинов бренди отечественного производства.



Французская легенда

Французы очень гордятся этой историей и любят рассказывать ее иностранцам во время дегустации настоящего коньяка. Несколько веков назад жил рыцарь Жак де ла Круа Марон, основными увлечениями которого были виноделие, алхимия и любовь. Но однажды он застал свою возлюбленную в объятиях соперника и, не выдержав такого предательства, убил супругу и ее любовника.

С наступлением ночи рыцаря начали мучать угрызения совести. Он долго не мог уснуть, а когда все-таки погрузился в дремоту, увидел то ли сон, то ли видение. Жаку де ла Круа явился сам дьявол, который пообещал сварить его в котле именно два раза, после чего забрать душу себе.

Обманутый супруг не испугался сна, а смог истолковать его по-своему. Таким образом и появилась технология изготовления крепкого алкогольного напитка с двойной перегонкой. В процессе дистилляции Жак отсекал «голову» и «хвост» дьявола, то есть, безжалостно выливал первую и последнюю порции дистиллята. Мудрый алхимик решил, что таким образом ему удалось получить чистую душу вина.

Чтобы искупить вину за двойное убийство, Жак де ла Круа залил дистиллят в дубовую бочку и вручил его в дар монахам, чтобы они молились о помиловании его грешной души. Монахи с радостью приняли подарок и благополучно забыли о нем на несколько лет. Когда же решили наконец-то попробовать напиток из дубовой бочки, были просто восхищены его вкусом и ароматом.

Именно так, согласно французской легенде, был изготовлен первый коньяк, названный монахами божественной или ангельской жидкостью.

Итальянская легенда

Итальянцы же решили, что имеют право тоже называть себя создателями первого в мире бренди. Правда, их легенда не так увлекательна и имеет существенные нестыковки. Хотя именно эта история пользуется наибольшей популярностью среди жителей Средиземноморья. Купить коньяк или бренди выгодно можно в онлайн-маркете Маудау.

Итальянцы уверены, что в их стране бренди был распространен еще в XVI веке. Но настоящая слава к напитку, который позже начали называть коньяком, пришла после свадьбы Генриха II и Екатерины Медичи. Именно на банкете в честь бракосочетания самые известные люди мира попробовали и оценили богатый вкус и аромат крепкого алкоголя из дубовой бочки.

Правда, остается неизвестным, как именно итальянцы смогли прийти к технологии двойной перегонки и выдерживания в дубовых бочках.