Міноборони створило Офіс для управління військовою допомогою від партнерів

Міністерство оборони України створило Офіс підтримки коаліцій для забезпечення стійкого та системного управління військовою допомогою, яка надається країнами-партнерами — пресслужба Міноборони

Пряма мова заступника Міністра оборони України Станіслава Гайдера: «Завданнями Офісу підтримки є забезпечення координації та планування роботи у рамках коаліцій спроможностей, забезпечення взаємодії між коаліціями, аналіз стану комунікацій з країнами-партнерами».

Як повідомляють у відомстві, формат коаліцій спроможностей створили у 2023 році для більш ефективного надання допомоги від країн-партнерів.

Станом на зараз вже створено 8 коаліцій, серед них такі як коаліція авіаційних спроможностей, коаліція протиповітряної і протиракетної оборони.