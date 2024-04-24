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ЗСУ за добу знищили російський танк, 43 артсистеми і 880 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 461 940 (+880) осіб,
  • танків ‒ 7242 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 928 (+12) од,
  • артилерійських систем – 11 808 (+43) од,
  • РСЗВ – 1048 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 771 (+2) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9439 (+32),
  • крилаті ракети ‒ 2117 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15 892 (+47) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1944 (+8) од.
24 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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