Ситуація на фронті: за добу відбулося понад 100 боєзіткнень Розвідка Британії про Новомихайлівку: на відстань менше ніж 5 кілометрів війська РФ просувалися 73 дні » ЗСУ за добу знищили російський танк, 43 артсистеми і 880 окупантів Протягом минулої доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення між російськими окупантами та українськими захисниками. Найбільше ворожих атак ЗСУ відбили на Новопавлівському, Бахмутському й Авдіївському напрямках. Тим часом армія РФ втратила ще 880 своїх військових Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 461 940 (+880) осіб,

танків ‒ 7242 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 13 928 (+12) од,

артилерійських систем – 11 808 (+43) од,

РСЗВ – 1048 (+2) од,

засоби ППО ‒ 771 (+2) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9439 (+32),

крилаті ракети ‒ 2117 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15 892 (+47) од,

спеціальна техніка ‒ 1944 (+8) од.