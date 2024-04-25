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Коаліція дронів для України зібрала майже €500 млн

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у соцмережі X.

«Майже 500 мільйонів євро – таку суму на дрони вже зібрала коаліція безпілотників, ініційована Латвією», — заявив він.

Спрудс поінформував, що Нідерланди й Данія оголосили про спільну закупівлю БПЛА для України на загальну суму €400 млн. Канада фінансує ініціативу €70 млн. Також на придбання дронів кошти виділили Литва — €3 млн, і Латвія — €10 млн.

«І це лише початок. Тривають активні переговори з іншими країнами безпілотної коаліції», — запевнив міністр.

  • 21 лютого повідомлялось, що в Міністерство оборони працюють над тим, щоб до коаліції дронів долучилося щонайменше 20 країн. Наразі коаліція налічує 9 країн-партнерів: співлідери Велика Британія та Латвія, держави-учасниці Данія, Естонія, Литва, Канада, Нідерланди, Німеччина та Швеція.
25 апреля, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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