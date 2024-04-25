Зеленський провів Ставку: увага до захисту інфраструктури, ситуація на фронті, виробництво зброї

Президент Володимир Зеленський на черговому засіданні Ставки головнокомандувача за участі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля обговорив питання захисту інфраструктурних об’єктів, ситуацію на фронті, а також контракти щодо виготовлення зброї в Україні.

Джерело: Зеленський у Telegram

Зо його словами, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів щодо прикриття життєво необхідних для країни об’єктів – не лише енергетичних, а й соціальних, безпекових, транспортних, забезпечення зв’язку тощо. По всіх галузях та всіма доступними нам засобами: інженерним, ППО та РЕБ.

«Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації», — зазначив президент.

Також на Ставці обговорили зведення з фронту. Зокрема йшлося про основні напрямки, наші дії та ймовірні дії ворога, забезпечення війська всім необхідним.