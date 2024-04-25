Зведення Генштабу: За минулу добу на фронті відбулося 104 бойові зіткнення

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили атаку РФ в районі населеного пункту Берестове Харківської області.
На Лиманському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районах Серебрянського лісництва, Невського Луганської області; Тернів та Торського Донецької області.
На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.
На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 27 атак в районах населених пунктів Очеретине, Соловйове, Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.
На Оріхівському напрямку ворог 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.
На Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 4 безуспішні атаки позицій наших військ.
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