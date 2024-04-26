Отдых в Мурманске: что посмотреть в городе и его окрестностях

Мурманская область ежегодно привлекает сотни туристов с разных городов. Здесь есть чем заняться в любое время года. Туристы приезжают в Мурманск, чтобы насладиться пейзажами Северного Ледовитого океана. Узнать подробнее о доступных маршрутах и достопримечательностях можно на специализированных сайтах.

Преимуществом региона является оптимальная транспортная доступность. Здесь есть много туристических направлений: от экстремального отдыха до ретрита. Прежде чем отправиться в этот регион, полезно рассмотреть популярные достопримечательности.

Место съемок фильма “Левиафан”

Поморское село Териберка находится в 120 километрах от Мурманска. Именно здесь Андрей Звягинцев снимал фильм о разрухе и упадке России – “Левиафан”.

Сегодня Териберка привлекает туристов со всей страны красивыми пейзажами. Летом здесь можно отдохнуть на пляжах с белоснежным песком. Также здесь гостям предлагается фотоохота на китов и блюда арктической кухни.

Что посмотреть в Мурманске

В самом городе туристам стоит посетить многочисленные музеи. Одной из главных достопримечательностей региона является ледокол “Ленин”. Это первое в мире судно с ядерной энергетической установкой. Его построили в 1950-х годах. До 2009 года судно активно эксплуатировалось в Северном Ледовитом океане. Сегодня это один из главных музеев Мурманска.

Также в столице региона нужно обязательно посмотреть мемориал Защитникам Советского Заполярья, скульптуру Кота Семена, памятник треске и Ждущей.

Саамская деревня

Еще одним популярным местом у туристов является Саамская деревня. Она находится в 100 км от столицы региона. Тем, кто хотел бы ознакомиться с культурой и бытом коренного населения Арктики, обязательно стоит посетить это место.

Гости деревни могут погладить оленей, сделать красивые фотографии с хаски, покормить кроликов и увидеть песцов. Также здесь каждый турист может сделать памятный портрет в национальном костюме саамов. Программа отдыха зависит от сезона. Например, летом предлагают покататься на квадроциклах, а зимой – на снегоходах, собаках и оленях.

Если вас интересует необычный активный отдых, обязательно стоит посетить Мурманскую область. В столице региона и ее окрестностях есть немало интересных объектов и развлечений для туристов. Прежде чем поехать в северный город, важно заранее забронировать жилье. Это позволит сэкономить бюджет.