Прогноз погоди на вихідні 27–28 квітня: тепло повертається!

Цього вікенду на території України запанує типова для кінця квітня температура. За даними Sinoptik.ua, погода у вихідні буде теплою, а опади у вигляді невеликих дощів пройдуть лише в окремих регіонах.

Погода в суботу 27 квітня

Остання квітнева субота буде хмарною із проясненнями, опадів у цей день не передбачається. На сході та південному сході повітря прогріється до +21…+23 °С (уночі — до +12…+14 °С). У південних регіонах, центрі , а також на Сумщині та Закарпатті термометри покажуть +18…+20 °С (уночі — +5…+8 °С), у північних та східних регіонах — +16…+18 °С (уночі — + 3…+5 °С).

У Вінницькій та Житомирській областях у ніч на 28 квітня на поверхні ґрунту очікується 0…+3 °С, тому городникам варто вкрити розсаду.

Погода в неділю 28 квітня

У неділю по всій Україні небо затягне хмарами, у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях місцями пройдуть короткочасні дощі.

У південних, східних і центральних областях термометри покажуть +18…+21 °С (уночі — +8…+10 °С). На півночі та заході країни буде трохи прохолодніше, але загалом вельми комфортно — до +16…+18 °С (уночі — +5…+7 °С).

Погода в понеділок 29 квітня

Початок тижня буде хмарним, але теплим — по всій Україні очікується близько +19…+21 °С. Нічна температура на півдні становитиме +12…+14 °С, у решті областей — +8…+11 °С.

У Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській, Одеській і Миколаївській областях погода на початку тижня буде дощовою, так що заздалегідь підготуйте парасольки, дощовики та непромокальне взуття.

Паводки поки не відступили

У басейнах річок Десна та Снів триває затоплення територій, можливе порушення транспортного сполучення з населеними пунктами Ніжинського, Новгород-Сіверського, Корюківського та Чернігівського районів Чернігівщини. Також буде підтоплено окремі населені пункти у прибережних зонах рік Сож і Дніпро у Чернігівському районі Чернігівщини.

Народні прикмети та вірування

27 квітня наші пращури намагалися триматися подалі від водойм: вважалося, що цього дня легко потрапити в трясовину або стати жертвою водяників. Якщо річки та озера все ще виходили з берегів, рік мав бути врожайним. Ластівки в небі вважалися певним знаком того, що заморозки остаточно відступили.

А 28 квітня слов’яни «дізнавались» погоду на найближчі місяці. Якщо день був похмурим, то чекали на дощове літо, якщо теплим і сонячним — готувалися до виснажливої літньої спеки.