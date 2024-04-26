США выразили поддержку суверенитету Молдовы

США поддерживают Молдову в ее долгосрочных демократических и экономических реформах, а также поддерживают ее суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах.

Об этом заявили официальные лица двух стран.

Совместное заявление появилось после проведения в Вашингтоне Стратегического диалога США и Молдовы 18 апреля 2024 года, а также политических консультаций двух стран.

США помогают молдавским силам безопасности в повышении их уровня физической безопасности и управлении запасами оружия и боеприпасов, а также консультируют по вопросам защиты от киберугроз, говорится в заявлении.

«Укрепление границ, повышение эффективности правоохранительных органов и улучшение управления оружием и боеприпасами повышает безопасность Молдовы и региона», – отмечается в документе.

«США поддерживают интеграцию Молдовы в ЕС и дальнейшую реализацию амбициозной программы реформ, необходимых для продвижения к этой цели и в интересах народа Молдовы», – говорится в совместном заявлении.

Согласно этому документу, США поблагодарили Молдову за то, что она продолжает принимать и защищать беженцев, спасающихся от агрессивной войны России в Украине.