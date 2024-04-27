У Кривому Розі й на Харківщині діють графіки відключень світла: ситуація в енергосистемі станом на 27 квітня

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Вночі ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Є пошкодження на об’єктах генерації електроенергії. На одному з об’єктів травмовано начальника зміни — енергетик отримав контузію.

Також ворог атакував об’єкт газової інфраструктури у західній області.

У Сумській області через бойові дії залишається знеструмленою 3801 точка обліку у 64 населених пунктах. У місті Білопілля внаслідок обстрілів пошкоджено газопроводи, відключено від газопостачання 97 абонентів.

На Харківщині ворог обстріляв територію однієї з підстанцій обленерго – вона вимикалась із втратою живлення власних потреб.

Крім цього, у Чернігівській області внаслідок обстрілів пошкоджено повітряні лінії, вимикався 951 абонент у 12 населених пунктах. Через бойові дії залишаються знеструмленими 1840 абонентів у 32 населених пунктах.

Натомість у Херсоні залишаються знеструмленими 2840 точок обліку. На території області через нові обстріли знеструмлено 4110 точок обліку. Загалом знеструмлено майже 30 тисяч абонентів у 50 населених пунктах.

На Львівщині внаслідок ранкового обстрілу пошкоджено повітряну лінію обленерго, без напруги залишається підстанція.

Знеструмлення через негоду й технологічні порушення

В Одеській області з технологічних причин вимикалося обладнання на підстанції обленерго. Вимикались побутові споживачі. Впродовж кількох годин усіх було заживлено.

На Харківщині з технологічних причин відключилась повітряна лінія, знеструмлено 1,5 тисячі абонентів.

Споживання та генерація

Через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі вчора застосовувалися графіки відключень у Харківській області та для промисловості – у Кривому Розі. Обмеження в цих регіонах діють і сьогодні. В інших регіонах минулої доби споживачі не обмежувалися.

Минулої доби потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з Польщі, Словаччини та Румунії.

Також Україна на запит Польщі в екстреному порядку отримувала надлишки електроенергії з енергосистеми цієї країни. Сумарний обсяг екстреного постачання становив менше ніж 1% від добового споживання електроенергії.