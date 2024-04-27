ISW оцінив можливості України звільнити всю свою територію від окупантів Армія РФ за добу війни в Україні втратила 6 танків, 38 артсистем і понад 1100 військових » Загалом за добу ворог завдав 12 ракетних та 76 авіаційних ударів Загалом за добу ворог завдав 12 ракетних та 76 авіаційних ударів, здійснив 83 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів. Інформація щодо даної атаки уточнюється. Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Волфине Сумської області та місто Суми; Дергачі, Висока Яруга, Липці, Огірцеве, Піщане, Глушківка та Водяне Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка на Луганщині; Терни, Парасковіївка, Часів Яр, Диліївка, Євгенівка, Лозуватське, Бердичі, Олександропіль, Костянтинівка, Калинове, Архангельське, Очеретине, Мемрик, Новобахмутівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Томарине та Кринки Херсонської області. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.