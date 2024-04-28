Загалом ворог завдав 32 ракетних та 64 авіаційних удари

Загалом ворог завдав 32 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну – залучили 4 БПЛА типу Shahed та 5 БПЛА невстановленого типу. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі БПЛА типу Shahed та 1 БПЛА невстановленого типу було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Стрілеча, Синельникове, Вовчанські Хутори Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Олександро-Шультине, Спірне, Часів Яр, Дружба, Олександропіль, Щербинівка, Семенівка, Євгенівка, Новоолександрівка, Новокалинове, Архангельське, Новожеланне, Карлівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Кринки, Іванівка, Кізомис Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.