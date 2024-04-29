Поляки розблокували всі пункти пропуску на кордоні з Україною В ISW оцінили, що російській армії не вистачить сил для захоплення Харкова » Чат-боти СБУ, ГУР і Мінцифри у Telegram відновили роботу після блокування Платформа Telegram розблокувала офіційні українські чат-боти СБУ, ГУР та Мінцифри, що допомагають у боротьбі з російською агресією — Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки «Офіційні українські боти, що допомагали у боротьбі з агресією РФ, відновили роботу Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри «єВорог»». Також у відомстві закликати користуватися інструментом для перевірки чат-ботів, оскільки ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, щоб поширювати дезінформацію або збирати дані громадян України.