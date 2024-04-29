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Чат-боти СБУ, ГУР і Мінцифри у Telegram відновили роботу після блокування

Платформа Telegram розблокувала офіційні українські чат-боти СБУ, ГУР та Мінцифри, що  допомагають у боротьбі з російською агресією —  Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки 

«Офіційні українські боти, що допомагали у боротьбі з агресією РФ, відновили роботу

Йдеться про боти Головного управління розвідки та Служби безпеки, а також про бот Мінцифри «єВорог»».

 

Також у відомстві закликати користуватися інструментом для перевірки чат-ботів, оскільки ворог може створювати псевдоботів та ботів-двійників, щоб поширювати дезінформацію або збирати дані громадян України.

29 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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