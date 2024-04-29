Полиция Чехии: за взрывами на складах во Врбетице стоит ГРУ

Следствие в Чехии подтвердило, что взрывы в 2014 году на оружейных складах в деревне Врбетице устроили сотрудники российской военной разведки (ГРУ). Целью было предотвратить доставку оружия и боеприпасов в районы, где российская армия проводила свои операции – прежде всего Сирии и Украине. Об этом заявил начальник Национального центра борьбы с организованной преступностью полиции Чешской Республики Иржи Мазанек.

Вместе с тем полицейским пришлось закрыть дело, так как Россия отказалась сотрудничать с чешским следствием.

В полицейском отчёте имена сотрудников ГРУ не упоминаются, но ранее следователи называли имена Анатолия Чепиги и Александра Мишкина. Великобритания считает их причастными к отравлению в 2018 году в Солсбери бывшего советского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.

О том, что офицеры ГРУ Чепига и Мишкин причастны к взрывам говорит и глава чешской Службы безопасности и информации Михал Куделка. По его словам, контрразведке Чехии известны и другие россияне, причастные к взрывам, но Чепига и Мишкин считаются главными организаторами. Число россиян, участвовавших в операции во Врбетице Куделка приводить не стал.

Взрывы на оружейном складе во Врбетице произошли в октябре и декабре 2014 года. В результате погибли два человека, был нанесён большой материальный ущерб. Чешские власти заявили о подозрении в адрес агентов российской военной разведки в середине апреля 2021 года.