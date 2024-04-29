Программное обеспечение для мониторинга сотрудников

Внедрение цифровых технологий призвано повысить эффективность работы, сократив время, затрачиваемое на рутинные операции. К сожалению, на практике так происходит не всегда, ведь человеческий фактор сохраняет свое значение. Сидя за компьютером, сотрудник может отвлекаться от работы ради просмотра социальных сетей и иных посторонних сайтов, бывают и случаи мошенничества. Решить такие проблемы помогает учет рабочего времени за компьютером с помощью специального программного обеспечения. Прекрасным примером такого ПО является программа Kickidler.

Принцип работы

Программа предназначена для отслеживания в режиме реального времени действий сотрудников, работающих за компьютерами. Основу интерфейса составляет квадратор – инструмент, представляющий рабочие столы в виде сетки, причем их количество может быть любым. Все действия представляются максимально наглядно:

монитор работающего сотрудника окружается зеленой рамкой, занятого чем-то посторонним – красной;

если компьютер не активен, на экране возникает таймер отсутствия;

любой рабочий стол можно развернуть, чтобы рассмотреть более подробно.

В процессе работы ведется видеозапись, которую можно просмотреть впоследствии, чтобы прояснить все спорные моменты.

Продуктивность

Важную роль в работе любой фирмы играет анализ продуктивности сотрудников, который тоже можно автоматизировать с помощью программы Kickidler. Каждое действие сотрудника за компьютером (будь то посещение сайта или запуск приложения) фиксируется и определяется как продуктивное, непродуктивное или нейтральное. База данных содержит несколько сотен сайтов, классифицируемых как непродуктивные, но при необходимости можно установить индивидуальные настройки. По такому же принципу помечаются приложения.

На основании собранных данных составляются отчеты:

по эффективности;

динамике в течение дня, недели и т. д. с выявлением периодов подъемов и спадов;

времени работы с каждым ресурсом или приложением.

Наиболее подробная информация по каждому сотруднику представляется в отчете «Детали дня».

В качестве примера эффективности ПО можно привести реальный кейс клиента, владеющего сетью колл-центров с несколькими филиалами в России и Европе. Установка модулей Kickidler была очень полезна владельцу и позволила выявить, что распределение звонков между филиалами происходит неравномерно и имеется недостаток некоторых скриптов ответов на вопросы. В итоге было принято рациональное решение по перераспределению потока звонков и оптимизации скриптов. В результате эффективность работы компании значительно повысилась.

Преимущества

Kickidler – очень удобная и полезная программа для отслеживания компьютера каждого сотрудника:

можно наблюдать за любым количеством рабочих столов;

программа может работать скрыто, не отображаясь в списке процессов;

кэширование данных гарантирует их сохранение, если связь с сервером будет потеряна;

хранение данных на сервере клиента исключает несанкционированный доступ к ним.

Программа регулярно обновляется, причем все новые функции пользователи получают бесплатно, что позволяет отслеживать работу сотрудников еще более эффективно.