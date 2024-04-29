Блінкен закликав ХАМАС негайно прийняти пропозицію Ізраїлю про перемир’я » Росіяни обстріляли Одесу: загинули 2 людини та собака, ще 17 осіб поранені Ввечері 29 квітня росіяни завдали ракетного удару по Одесі: загинули 2 людей та собака, ще 17 осіб поранені Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. «За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім людей. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби», — написав він. Також очільник області нагадав про необхідність оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Станом на 19:23 стало відомо, що в Одесі загинули двоє людей та собака. «Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу», — написав Кіпер. О 19:55 стало відомо про збільшення кількості постраждалих. Число поранених зросло до 17 людей — щонайменше 2 зних у важкому стані.