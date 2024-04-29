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Росіяни обстріляли Одесу: загинули 2 людини та собака, ще 17 осіб поранені

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки поранено вісім людей. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби», — написав він.

Також очільник області нагадав про необхідність оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Станом на 19:23 стало відомо, що в Одесі загинули двоє людей та собака.

«Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик. Лікарі надають постраждалим всю необхідну допомогу», — написав Кіпер.

О 19:55 стало відомо про збільшення кількості постраждалих. Число поранених зросло до 17 людей — щонайменше 2 зних у важкому стані.

29 апреля, 2024 | Category: Новости, Россия, Украина

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