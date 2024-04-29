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Сили оборони ліквідували 37 ворожих артсистем, 6 танків та 1320 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 467470 (+1320) осіб,
  • танків ‒ 7285 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14007 (+16) од,
  • артилерійських систем – 11985 (+37) од,
  • РСЗВ – 1051 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 778 (+2) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9528 (+21),
  • крилаті ракети  ‒ 2124 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16109 (+44) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1974 (+3).
29 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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