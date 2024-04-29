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Протягом минулої доби ворог завдав 1 ракетного та 82 авіаційних ударів Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні » Сили оборони ліквідували 37 ворожих артсистем, 6 танків та 1320 окупантів Протягом минулої доби на фронті відбулось 131 бойове зіткнення. Сили оборони 55 ворожих атак на Авдіївському напрямку та знищили 1320 окупантів Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 467470 (+1320) осіб,

танків ‒ 7285 (+6) од,

бойових броньованих машин ‒ 14007 (+16) од,

артилерійських систем – 11985 (+37) од,

РСЗВ – 1051 (+1) од,

засоби ППО ‒ 778 (+2) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9528 (+21),

крилаті ракети ‒ 2124 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16109 (+44) од,

спеціальна техніка ‒ 1974 (+3).