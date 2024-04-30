ISW: Російські війська готують наступ. Обирають між кількома напрямками

Російські війська мають можливість обирати між кількома тактичними напрямками для майбутніх наступальних дій під Авдіївкою, але залишається незрозумілим, де вони зосередять свої зусилля в найближчому майбутньому — Інститут вивчення війни (ISW)
За оцінками ISW, стабілізація російських позицій на північний захід від Авдіївки ставить російське командування перед вибором:
— або продовжувати просуватися на захід до заявленої оперативної мети в Покровськ;
— або спробувати просунутися на північ, щоб провести можливі додаткові наступальні операції навколо Часового Яру.
- Станом на 29 квітня російські війська здобули незначні тактичні переваги на північний захід і південний захід від Авдіївки, але за останню добу не досягли значних успіхів на Авдіївському напрямку.
- Російські війська мають можливість обирати між кількома тактичними напрямками для майбутніх наступальних дій поблизу Авдіївки, але залишається незрозумілим, де вони зосередять свої зусилля в найближчому майбутньому.
- Розслідування як українських інформаційних агентств, так і російських опозиційних видань свідчать про те, що Росія відмовляє законним опікунам примусово депортованих та усиновлених українських дітей у можливості репатріювати цих дітей, що ще більше підриває твердження Кремля про те, що депортація та усиновлення українських дітей є необхідним гуманітарним заходом.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час несподіваного візиту до Києва 29 квітня заявив, що західні союзники України повинні надати довгострокову, передбачувану військову допомогу Україні і дати зрозуміти Кремлю, що Росія не може «перечекати» західну підтримку України.
- Кремль проводить гібридну кампанію, безпосередньо спрямовану проти країн НАТО, в тому числі за допомогою глушіння GPS і саботажу військової логістики на території країн-членів НАТО.
- Нещодавно Telegram тимчасово заблокував чат-ботів, призначених для полегшення передачі повідомлень цивільного населення про російську військову діяльність офіційним українським каналам, в тому числі деяким каналам українських спецслужб.
- Російські війська нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки та Донецька.
- Українські посадовці продовжують повідомляти, що російська влада примушує українців на окупованій території України вступати до лав російської армії.
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