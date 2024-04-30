ISW: Російські війська готують наступ. Обирають між кількома напрямками

Російські війська мають можливість обирати між кількома тактичними напрямками для майбутніх наступальних дій під Авдіївкою, але залишається незрозумілим, де вони зосередять свої зусилля в найближчому майбутньому — Інститут вивчення війни (ISW)

За оцінками ISW, стабілізація російських позицій на північний захід від Авдіївки ставить російське командування перед вибором:

— або продовжувати просуватися на захід до заявленої оперативної мети в Покровськ;

— або спробувати просунутися на північ, щоб провести можливі додаткові наступальні операції навколо Часового Яру.