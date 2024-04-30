Армія РФ завдала 5 ракетних та 47 авіаційних ударів по території України Кэтрин Белтон: Москва прямо поставила себе целью подрыв стран Запада » Засіб ППО, 22 танки та 1250 військових: втрати РФ за добу повномасштабного вторгнення Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 115 боєзіткнень. Українські сили відбили атаки РФ на 7 напрямках та знищили 1250 окупантів Про це 30 квітня повідомляє Генеральний штаб України. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 468 720 (+1250) осіб,

танків ‒ 7307 (+22) од,

бойових броньованих машин — 14 046 (+39) од,

артилерійських систем – 12 011 (+26) од,

РСЗВ – 1053 (+2) од,

засоби ППО ‒ 779 (+1) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9531 (+3),

крилаті ракети ‒ 2126 (+2),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 142 (+33) од,

спеціальна техніка ‒ 1977 (+3) од.