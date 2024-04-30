Засіб ППО, 22 танки та 1250 військових: втрати РФ за добу повномасштабного вторгнення

Про це 30 квітня повідомляє Генеральний штаб України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 468 720 (+1250) осіб,
- танків ‒ 7307 (+22) од,
- бойових броньованих машин — 14 046 (+39) од,
- артилерійських систем – 12 011 (+26) од,
- РСЗВ – 1053 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 779 (+1) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9531 (+3),
- крилаті ракети ‒ 2126 (+2),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 142 (+33) од,
- спеціальна техніка ‒ 1977 (+3) од.
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