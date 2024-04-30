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Засіб ППО, 22 танки та 1250 військових: втрати РФ за добу повномасштабного вторгнення

Про це 30 квітня повідомляє Генеральний штаб України.

втрати росії станом на 30.04.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 468 720 (+1250) осіб,
  • танків ‒ 7307 (+22) од,
  • бойових броньованих машин — 14 046 (+39) од,
  • артилерійських систем – 12 011 (+26) од,
  • РСЗВ – 1053 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 779 (+1) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9531 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 2126 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 142 (+33) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1977 (+3) од.
30 апреля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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