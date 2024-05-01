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Дрони ГУР атакували Рязанський нафтопереробний завод

Про це повідомляють «Українська правда«, «Укрінформ» та «РБК-Україна» із посиланням на власні джерела.

«Військову ціль у Рязані уражено. Є значні пошкодження, було яскраво», — сказали у джерелі.

Зазначається, що дрони також атакували НПЗ у Воронезькій області РФ, наслідки атаки уточнюються.

Міноборони РФ повідомило, що російські сили ППО нібито знищили та перехопили 6 БПЛА — три над територією Воронезької області, один над Рязанською областю, один над Білгородською областю та один над територією Курської області.

Також про атаку повідомляє губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

1 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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