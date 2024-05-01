Кабмін виділив понад 15 млрд гривень на закупівлю дронів

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 30 квітня, прийняв рішення про виділення додаткових 15,5 мільярдів гривень на закупівлю дронів.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сьогодні уряд виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів. Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники цього року. Кошти підуть адміністрації Держспецзв’язку, що займається відповідними закупівлями», — повідомив Шмигаль.

За його словами, виділені кошти дозволять поставити Силам безпеки та оборони 300 тисяч безпілотників.