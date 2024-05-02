Армія РФ за добу втратила 4 засоби ППО, 20 танків і понад 1000 військових

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 470 870 (+1030) осіб,
- танків ‒ 7332 (+20) од,
- бойових броньованих машин — 14 096 (+29) од,
- артилерійських систем – 12 044 (+20) од,
- РСЗВ – 1053 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 784 (+4) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9561 (+23),
- крилаті ракети ‒ 2126 (+0),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 224 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 1988 (+8) од.
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