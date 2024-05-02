 
«  
  »

Армія РФ за добу втратила 4 засоби ППО, 20 танків і понад 1000 військових

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

втрати росії станом на 02.05.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 470 870 (+1030) осіб,
  • танків ‒ 7332 (+20) од,
  • бойових броньованих машин — 14 096 (+29) од,
  • артилерійських систем – 12 044 (+20) од,
  • РСЗВ – 1053 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 784 (+4) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9561 (+23),
  • крилаті ракети ‒ 2126 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 224 (+49) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1988 (+8) од.
2 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  