Ситуація на фронті: за добу відбулося 121 боєзіткнення Україна офіційно не зверталася до Польщі з проханням видати військовозобов’язаних чоловіків » Армія РФ за добу втратила 4 засоби ППО, 20 танків і понад 1000 військових Протягом минулої доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Українські захисники відбили найбільше атак російських окупантів на Авдіївському та Новопавлівському напрямках і ліквідували ще 1030 військових РФ Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.05.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 470 870 (+1030) осіб,

танків ‒ 7332 (+20) од,

бойових броньованих машин — 14 096 (+29) од,

артилерійських систем – 12 044 (+20) од,

РСЗВ – 1053 (+0) од,

засоби ППО ‒ 784 (+4) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9561 (+23),

крилаті ракети ‒ 2126 (+0),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 224 (+49) од,

спеціальна техніка ‒ 1988 (+8) од.