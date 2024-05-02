МВФ: Через три роки Росія впаде нижче за Туркменістан за рівнем життя

Росія найближчими роками продовжить втрачати позиції в рейтингу країн світу за рівнем життя, вважає Міжнародний валютний фонд.

За оцінками МВФ, зараз РФ посідає 68-ме місце у світі за ВВП на душу населення, який вважається показником рівня економічної активності та якості життя громадян.

Минулого року російська економіка згенерувала $13648 ВВП на душу населення — у 6 разів менше, ніж США ($81632), вчетверо менше, ніж Німеччина, і майже в 10 разів менше, ніж світовий лідер — Люксембург ($129810).

За останні 10 років ВВП на душу населення в РФ, за даними МВФ, скоротився на 16%. Унаслідок цього у світовому рейтингу Росія опинилася на одному рівні з Мексикою ($13642) і нижчою, ніж Панама ($18725), Аргентина ($14024), Болгарія ($15854) та Угорщина ($22146).

У найближчі три роки, за прогнозом МВФ, російський подушний ВВП зросте на 11%, до $15146. У результаті Росія відкотиться у восьмий десяток країн і пропустить уперед Казахстан і Туркменістан: у першого до 2027 року ВВП на душу досягне $15964, а у другого — $15517. Надалі це відставання буде тільки збільшуватися: до 2029 року російський подушний ВВП становитиме $15683 — на 15% менше, ніж у Казахстані ($18396) і Туркменістані ($18202), згідно з оцінками МВФ.

Також, за розрахунками фонду, вищими за Росію виявляться Туреччина ($14010), острів Маврикій ($18124), Малайзія ($17075), Сербія ($17823) і Домініканська Республіка ($15925).