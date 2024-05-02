США: Ориентированная на Запад траектория Грузии находится под угрозой

США осудили инспирированный Кремлем закон об «иностранном влиянии», который рассматривается в парламенте Грузии.

Вашингтон заявил, что грузинские правительственные чиновники используют ложный нарратив для его защиты, и предупредил, что «ориентированная на Запад траектория Грузии» находится «под угрозой».

Законопроект обязывает организации, получающие более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в качестве агентов иностранного влияния.

Грузинские критики окрестили законопроект «русским законом», утверждая, что он вдохновлен законами, используемыми для подавления инакомыслия в России.

«Члены правящей партии ясно дали понять, что цель закона – заставить замолчать критиков и уничтожить живое гражданское общество Грузии, которое является критически важным сдерживающим фактором для правительства в любой демократической стране», – заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

«Этот закон и антизападная риторика “Грузинской мечты” выводят Грузию на опасно нестабильную траекторию, – добавил Миллер. – Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, которые лежат в основе членства в ЕС и НАТО, и таким образом ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции».

«Высказывания, неверно характеризующие иностранную помощь Грузии, которую мы оказывали в течение 32 лет для укрепления экономики, демократии Грузии и ее способности сдерживать российскую агрессию, в корне подрывают прочные отношения, сложившиеся у нас с правительством и народом Грузии», – продолжил Миллер.

«Мы поддерживаем грузинский народ и его право на то, чтобы его голос был услышан, – отметил представитель Госдепартамента. – Мы осуждаем применение насилия против участников мирных протестов, в том числе против журналистов, освещающих демонстрации. Применение силы для подавления мирных собраний и свободы слова неприемлемо, и мы призываем власти разрешить и дальше проводить ненасильственные акции протеста, чтобы их участники могли осуществить свое право на свободу выражения мнений».