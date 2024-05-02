Ворогу вдалося закріпитися в Очеретиному, ЗСУ намагаються вибити

Покровського району, проте частина, в якій знаходиться противник, перебуває під вогневим контролем українських воїнів, бої тривають — речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна»

«Щодо Очеретиного. Ворог прорвався і закріпився в цьому населеному пункті. Частина, в якій перебуває противник, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються заходи, щоб його вибити звідти. Також там тривають важкі бої, проте ситуація під контролем підрозділів ЗСУ».

Речник наголосив, що з боку українських сил вживаються всі заходи щодо стабілізації обстановки на цьому напрямку та повернення під контроль Очеретиного.

З цією метою було введено додаткові сили та засоби резерву.

Загалом, як зазначили в ОСУВ «Хортиця», найскладніша ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямках, де тривають запеклі бої.

Волошин нагадав, що противник на цих напрямках задіяв до чотирьох бригад збройних сил РФ і намагається розвинути наступ на захід від Авдіївки та Мар’їнки, хоче пробитися до Покровська та Курахового.

«На цих напрямках противник досяг певних тактичних успіхів, але оперативної переваги отримати він не зміг. Для посилення оборони на цих напрямках, заміни підрозділів, які зазнали втрат, з нашого боку здійснюється переміщення бригад, що відновили свою боєздатність».