РФ формує перелік українських дітей для майбутньої депортації

Про це заявив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець, повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

За словами омбудсмена, така інформація не є офіційною, оскільки її отримали завдяки розвідувальним органам і небайдужим громадянам України. Лубінець зауважив, що до списків депортацій росіяни передусім додають дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування з ТОТ.

«Є інформація, що на ТОТ росіяни формують списки для майбутньої депортації українських дітей. Це в першу чергу статусні діти: без батьків, або батьки позбавлені батьківських прав», — сказав він.

Проте у переліках також є імена дітей, які мають батьків.

Водночас уповноважений зазначив, що українських дітей з тимчасово окупованих регіонів росіяни згодом мобілізують до своїх збройних сил. За словами Лубінця, відповідні випадки вже були зафіксовані.