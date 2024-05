Наказ Міноборони, що визначає придатність до військової служби, набуде чинності з 4 травня » Україна воює вже не з Росією, а з альянсом автократичних режимів. Новий наступ може стати фатальним для України – The Telegraph Україна протистоїть вже не тільки Росії, а альянсові, який зібрала Москва для підтримки своєї війни, вважає оглядач британської газети The Telegraph. Він вказує, що Росія навряд чи змогла б продовжувати свій наступ без допомоги від “строкатої групи автократичних друзів” – ракети з Північної Кореї, безпілотники з Ірану та величезна кількість технічної допомоги з боку Китаю. “Це війна проти потужної комбінації автократичних режимів», – каже редактор відділу оборони та міжнародних зв’язків газети The Telegraph Кон Кафлін. Він зауважує, що це різні режими, але об’єднує їх те, що вони всі виступають проти самої концепції ліберальної західної демократії. Це війна проти потужної комбінації автократичних режимів “Новий нищівний наступ Путіна може стати кінцем України” – під таким заголовком Кафлін опублікував аналіз про те, що підтримка Заходу “не надходить достатньо швидко, щоб зрівнятись з поставками, які Росія отримує від своїх союзників”. Стосовно військової допомоги всередині “автократичного альянсу”, то Кон Кафлін особливо зосереджується на ролі Китаю, котрий надає Росії значну кількість верстатів, двигунів для безпілотників і турбореактивних двигунів, а також технології для крилатих ракет і допомагає росіянам розширити свої супутникові можливості на українському полі бою. “Здатність українців стримати черговий російський наступ буде серйозно ускладнена, якщо найближчим часом не відбудуться подальші поставки зброї”, – наголошує Кафлін. До причин, які погіршують ситуацію, оглядач відносить і дефіцит українських сил на сході та відсутність винищувачів F-16. “Нинішнє тяжке становище українських військ не просто викликає занепокоєння. Це повинно спонукати їх [західних лідерів, – ред.] до дій, щоб забезпечити Київ вогневою міццю, необхідною для захисту”, – пише британський оглядач. Він також наголошує: забезпечення цілковитої поразки Росії в Україні є життєво важливим не лише з погляду стримування Путіна від майбутніх актів агресії в Європі. Це важливо, каже Кафлін, з огляду на те, що Китай, Іран і Північна Корея “також повинні зрозуміти, що їхнє антагоністичне ставлення щодо Заходу зустріне таку ж рішучу відповідь, як неспровоковане вторгнення Росії в Україну”. Розкол на Заході – на руку авторитарним режимам Протести в американських університетах сприяють зусиллям Росії, Китаю та Ірану скористатися розколом у США Стосовно співпраці Росії, Китаю та Ірану, то газета The New York Times припускає, що протести в американських університетах сприяють зусиллям Росії, Китаю та Ірану скористатися розколом у США. А опоненти Америки вже організовують онлайн-кампанії, щоб посилити соціальні та політичні конфлікти, що розгоряються в університетах довкола теми Гази, цитує видання експертів. Історії протистоянь Китаю, Росії та Ірану зі Сполученими Штатами та їх союзниками мають різне коріння та причини, нагадує The Hill. Стратегічна співпраця цих трьох сил «може набути форми повністю згуртованого геополітичного табору, учасники якого спільно діють проти своїх спільних супротивників», пише видання, констатуючи, що цілі, яких режими в Пекіні, Москві та Тегерані прагнуть досягти, не є однаковими. “Щоб зрозуміти, що поставлено на карту в боротьбі з віссю Китаю, Росії та Ірану, просто прочитайте “Володаря перснів”, – радить колумніст видання Bloomberg Найл Фергюсон, проводячи паралелі з епосом ветерана Першої світової війни Джона Толкієна. Лише поступово стає очевидним, що сили темряви об’єдналися У згаданій книзі “лише поступово стає очевидним, що сили темряви об’єдналися”. А появу цієї нової осі передбачив, нагадує Bloomberg, ще Збігнєв Бжезінський, радник президента Джиммі Картера з національної безпеки, ще в 1997 році у книзі “Велика шахівниця”: “Потенційно найнебезпечнішим сценарієм була б велика коаліція Китаю, Росії та, можливо, Ірану, “антигегемоністична” коаліція, об’єднана не ідеологією, а доповнювальними образами. Це нагадало б за масштабом і розмахом виклик, який колись кинув китайсько-радянський блок, хоча цього разу Китай, ймовірно, буде лідером, а Росія — послідовником”. NYT пише, що іноземні операції впливу, у тому числі зі сторони союзників Росії у її війні проти України, також спрямовані на американські президентські вибори в листопаді, “прагнучи розпалити міжпартійну напругу, очорнити демократію та сприяти ізоляціонізму”. Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що “Росія, Іран і Китай будуть щасливі”, якщо американська допомога Україні затримається. Україна може розпочати нові контрнаступальні дії на фронті не раніше осені 2025 року, а наступні півтора року буде в обороні, заявив Майкл Макфол, колишній посол США у Росії, професор Стенфордського університету. Західні дослідники кажуть, що Росія, яка сподівається прорвати фронт, просувається на сході швидшими темпами, ніж раніше, і має дедалі суттєвішу перевагу в живій силі.