Клинические испытания препарата для выращивания новых зубов стартуют в сентябре

Команда исследователей Госпиталя Университета Киото 2 мая объявила, что в сентябре начинают испытания лекарства, позволяющего вырастить новые зубы. В первой фазе, которая продлится до августа 2025 года и должна будет подтвердить эффективность, это будут 30 здоровых мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, у которых отсутствует хотя бы один задний зуб.

Во второй фазе препарат уже будут давать детям от 2 до 7 лет с врожденной недостаточностью зубов, у которых с рождения отсутствует как минимум 4 зуба.

Препарат хорошо показал себя в испытаниях на животных, не вызывая побочных эффектов. Он деактивирует белок USAG-1, который ингибирует рост новых зубов.

Исследователи надеются выпустить препарат в продажу в 2030 году и считают, что в будущем можно будет выращивать зубы не только у людей с врожденной недостаточностью, но и у тех, кто потерял зубы из-за разрушения или травмы.