СБУ звернулася до українців з приводу святкування Великодня

Про це попередила пресслужба СБУ.

«Служба безпеки продовжує системно викривати численні спроби агресора розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні в умовах війни. Для реалізації злочинних намірів окупанти використовують великий арсенал заходів підривної діяльності проти нашої держави», — зазначили у спецслужбі.

Зазначається, що ворог може використати своїх посіпак в Україні для вчинення провокацій у різних сферах громадського життя, зокрема у міжконфесійних відносинах.

«Метою таких дій окупантів є створення штучних конфліктних ситуацій серед представників релігійних громад для дестабілізації внутрішньої обстановки всередині України», — пояснили в СБУ.

«Також агресор активно залучає своїх поплічників для коригування ворожого вогню по цивільній інфраструктурі нашої держави. Серед потенційних цілей – місця масового перебування людей», — додали там.

СБУ закликала людей під час Великодня обмежити відвідування масових заходів, не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій, дотримуватися комендантської години. Крім того, не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги, натомість краще прямувати в укриття.

Також СБУ закликала інформувати правоохоронців про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.