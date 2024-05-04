Партизани фіксують постійне переміщення військової техніки РФ через удари ATACMS Україна отримає від США ударні дрони оснащені гарматою та протитанковою ракетою » Сили оборони знищили за добу 12 танків, 46 артсистем і 1260 військових РФ Протягом минулої доби на фронті відбулося 119 бойових зіткнень. Українським захисникам вдалося відбити низку атак окупантів на семи напрямках і ліквідували ще понад 1200 військових РФ Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.24 орієнтовно склали: особового складу — близько 473 400 (+1260) осіб,

танків ‒ 7366 (+12) од,

бойових броньованих машин — 14 156 (+27) од,

артилерійських систем – 12 148 (+46) од,

РСЗВ – 1055 (+2) од,

засоби ППО ‒ 788 (+2) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9611 (+31),

крилаті ракети ‒ 2127 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16 337 (+71) од,

спеціальна техніка ‒ 2001 (+8) од.