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Сили оборони знищили за добу 12 танків, 46 артсистем і 1260 військових РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 473 400 (+1260) осіб,
  • танків ‒ 7366 (+12) од,
  • бойових броньованих машин — 14 156 (+27) од,
  • артилерійських систем – 12 148 (+46) од,
  • РСЗВ – 1055 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 788 (+2) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9611 (+31),
  • крилаті ракети ‒ 2127 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16 337 (+71) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2001 (+8) од.
4 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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