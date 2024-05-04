Сили оборони знищили за добу 12 танків, 46 артсистем і 1260 військових РФ

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 473 400 (+1260) осіб,
- танків ‒ 7366 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 14 156 (+27) од,
- артилерійських систем – 12 148 (+46) од,
- РСЗВ – 1055 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 788 (+2) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9611 (+31),
- крилаті ракети ‒ 2127 (+1),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16 337 (+71) од,
- спеціальна техніка ‒ 2001 (+8) од.
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