Зеленський заявив, що Україна перебуває перед новим етапом війни

Про це Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з воїнами-прикордонниками в Хмельницькому.
«Зараз ми перед новим етапом у війні. Окупант готується до спроб розширення наступальних дій. І ми всі разом маємо зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум», — йдеться у заяві президента України.
За словами Зеленського, ми зберегли нашу незалежність і маємо зараз її гарантувати.
- На Покровському і Курахівському напрямку продовжуються запеклі бої. Противник досяг певних тактичних успіхів, однак оперативної переваги він отримати не зміг.
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