 
«  
  »

Зеленський заявив, що Україна перебуває перед новим етапом війни

Про це Володимир Зеленський сказав під час зустрічі з воїнами-прикордонниками в Хмельницькому.

«Зараз ми перед новим етапом у війні. Окупант готується до спроб розширення наступальних дій. І ми всі разом маємо зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум», — йдеться у заяві президента України.

За словами Зеленського, ми зберегли нашу незалежність і маємо зараз її гарантувати.

  • На Покровському і Курахівському напрямку продовжуються запеклі бої. Противник досяг певних тактичних успіхів, однак оперативної переваги він отримати не зміг.
4 мая, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  