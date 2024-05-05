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Іспанський міністр звинуватив президента Аргентини Мілея у вживанні наркотиківІспанський міністр звинуватив президента Аргентини Мілея у вживанні наркотиків

Про це повідомляє Reuters.

Пуенте під час панельної дискусії в Саламанці припустив, що Мілей вживав «речовини» під час торішньої виборчої кампанії.

Офіс Мілея опублікував заяву, засуджуючи зауваження, а також критикуючи прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

Він звинуватив Санчеса в тому, що він «ставить під загрозу іспанських жінок, дозволяючи нелегальну імміграцію, і підриває цілісність Іспанії, укладаючи угоди з сепаратистами, а його ліва політика принесла смерть і бідність».

Це викликало докір з боку МЗС Іспанії, яке заявило, що слова, використані в заяві Аргентини, «не відповідають відносинам між двома братськими країнами та народами».

Зазначається, що після обрання Мілея, правого популіста, який став президентом у грудні, відносини між Аргентиною та Іспанією, якими керує ліва коаліція на чолі з Соціалістичною партією Санчеса, значно охолодилися.

Мілей публічно підтримав ультраправу іспанську антиміграційну партію Vox.

5 мая, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости

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